Pakistan'da leopar saldırısı: 2 kişi yaralandı
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerine giren bir leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı. Leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerine giren bir leoparın saldırısında 2 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan sınırına yakın Kurram bölgesine bağlı Paraçinar kasabasında sebze pazarına giren leopar, paniğe yol açtı.
Pazarda alışveriş yapan 2 kişiyi yaralayan leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı.
Basına yansıyan görüntülerde, leoparın pazara girmesiyle halkın panikle kaçışması yer aldı.
Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.