Pakistan'da Kurban Pazarları Takılarla Süslenen Kurbanlıklarla Dolu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Pakistan'da kurban pazarlarında takılarla süslenen kurbanlıklar alıcı bekliyor. Satıcılar en güzel hayvanlarını çeşitli takılarla süsleyerek müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Ülke genelinde yaygın bir uygulama olan kurbanlık süsleme, fiyatları da artırıyor.

Pakistan'da yaklaşan bayram öncesi kurban pazarlarında takılarla bezenen kurbanlıklar alıcı bekliyor.

Kurban Bayramı'nın 29 Haziran'da başlayacağı Pakistan'da kurban pazarlarında yoğunluk arttı.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da satıcılar, en güzel hayvanlarını çeşitli takılarla süsleme yarışına girdi.

Başkent İslamabad'a yarım saat mesafede bulunan Teksila bölgesindeki kurban pazarı, çeşitli süslerle donatılan kurbanlıklarla renklendi.

"Kurbanlıkları süslemek bizim geleneğimiz"

Bazı satıcılar süsledikleri kurbanlıklarını çadırlarının en göze çarpan yerlerine yerleştirirken, kimileri de bu hayvanları pazarda gezdirerek müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Genel olarak satıcılar, en pahalı kurbanlıklarını süslemeyi tercih ediyor. Bununla birlikte satışların durumuna göre, bazen dikkat çekmesi için tüm hayvanlarını süsleyen hayvan sahiplerini de görmek mümkün.

Pencap eyaletinden hayvanlarını satmak için Teksila'ya gelen Muhammed Sajjad, AA muhabirine, geleneksel olarak her satıcının elindeki en güzel hayvanları süslediğini ifade ederek, "Bu sayede hayvanlarımız daha çok dikkati çekiyor." dedi.

Sajjad, hayvanların süslenmesinin göze de hitap ettiğini ve daha kolay alıcı bulduklarını belirterek, hayvanlarını renkli takı, kolye, boya ve bazen de kınayla süslediklerini dile getirdi.

Ülke genelinde yaygın bir uygulama

Ülkedeki kurban pazarlarının çeşitli noktalarında kurbanlık süsleri için seyyar tezgah açan satıcıları görmek mümkün.

Teksila'daki kurban pazarına tezgahını kuran Adnan Han, elindeki süslerin fiyatlarının 150-1500 rupi (yaklaşık 13,5-135 lira) arasında değiştiğini söyledi.

Han, bayramdan birkaç hafta önce pazarlarda tezgah kurduklarını ifade ederek, kurbanlıkları süslemenin tüm ülkede yaygın bir uygulama olduğunu vurguladı.

Süslü kurbanlıklar pahalı

Pazarda kurban arayışında olan Ahmed Şahin ise bütçesine uygun kurban aradığını anlattı.

Şahin, süslü kurbanlıklar her ne kadar gözüne hitap etse de fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 400-500 dolarlık (yaklaşık 10 bin 400-13 bin lira) bir kurbanlık aradığını belirten Şahin, süslerle bezenen hayvanların fiyatlarının 1000 doların üzerinde olduğunu kaydetti.