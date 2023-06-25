Pakistan'da klimaları çalışmayan hastanede 4 kişi hayatını kaybetti

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) 4 hastanın öldüğü bildirildi. Hastanedeki öldürücü sıcak protesto edilirken, havalandırma sistemi kurulumu sebebiyle 70'ten fazla klimanın söküldüğü belirtildi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) 4 hastanın öldüğü bildirildi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan doktorlar, acil servise getirilen 4 hastanın klimaların çalışmaması nedeniyle öldüğünü belirtti.

Hastanedeki öldürücü sıcağı protesto eden doktorlar, bu durumun hastaları öldürdüğünü ve acil serviste çalışmayı imkansız kıldığını vurguladı.

Hastanede havalandırma sistemi kurulumu sebebiyle 70'ten fazla klimanın söküldüğü, bu durumun, çalışanları ve hastaları aşırı sıcaklara karşı savunmasız bıraktığı belirtiliyor.

İslamabad'da hava sıcaklığı son günlerde 40 derecenin üzerinde seyretmiş, hissedilen sıcaklık ise 48 ile 52 derece arasında değişiklik göstermişti.