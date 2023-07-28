Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

Pakistan'da İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmelerinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Binlerce kişi başkent İslamabad, Karaçi, Kuetta, Lahor ve farklı şehirlerde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Şiiler, Hz. Hüseyin'i simgeleyen bayraklar taşıyarak dualar etti. Güvenlik önlemleri kapsamında telefon ve internet hizmetleri askıya alındı. Anma törenleri sebebiyle ülke genelinde 28-29 Temmuz resmi tatil ilan edildi.