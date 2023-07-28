Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi
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Pakistan'da İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmelerinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Binlerce kişi başkent İslamabad, Karaçi, Kuetta, Lahor ve farklı şehirlerde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Şiiler, Hz. Hüseyin'i simgeleyen bayraklar taşıyarak dualar etti. Güvenlik önlemleri kapsamında telefon ve internet hizmetleri askıya alındı. Anma törenleri sebebiyle ülke genelinde 28-29 Temmuz resmi tatil ilan edildi.
Pakistan'da İslam peygamberi Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmelerinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.
Başkent İslamabad, Karaçi, Kuetta, Lahor ve farklı şehirlerde gerçekleştirilen Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı.
Başkentin G-7 bölgesinde İmam Bargah Camisi'nin çevresinde bir araya gelen Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hz. Hüseyin'i simgeleyen bayraklar taşıdı, maketler ve resimlerin altında dualar etti.
Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, anma törenine yakın bölgelerde telefon ve internet hizmetleri askıya alındı.
Anma törenleri sebebiyle ülke genelinde 28-29 Temmuz resmi tatil ilan edildi.