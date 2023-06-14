Pakistan'da Kasırga Öncesi 100.000 Kişi Tahliye Edilecek

İSLAMABAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Pakistan, Biparjoy Kasırgası öncesinde ülkenin kıyı bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlama çabaları kapsamında yaklaşık 100.000 kişiyi tahliye edecek.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Inam Haider Malik, Salı günü düzenlediği basın toplantısında kasırganın Sindh eyaletinin merkezi Karaçi dahil olmak üzere ülkenin güney kıyı bölgelerini vurmasının beklendiği Perşembe günü sabah saatlerine kadar tahliyelerin tamamlanmış olacağını söyledi.

Kasırganın kuvvetinin arttığını ve şiddetli kasırga acil durumundan çok şiddetli kasırga acil durumuna geçildiğini belirten Malik, fırtınanın etkilerini ve kötü hava şartlarının neden olacağı hasarı kontrol altına almak için önlemlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.