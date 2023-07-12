Pakistan'da kabileler arasında çatışma: Ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Bohşera ve Dandar kabileleri arasında devam eden arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 74'e yükseldi. Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi orduya çağrıda bulunarak şiddetin sona ermesini istedi.