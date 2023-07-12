Pakistan'da kabileler arasında çatışma: Ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e yükseldi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Bohşera ve Dandar kabileleri arasında devam eden arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 74'e yükseldi. Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi orduya çağrıda bulunarak şiddetin sona ermesini istedi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 74'e yükseldi.
Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhv'ya bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında 6 gündür arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma yaşanıyor.
İki kabile arasındaki çatışmada 4 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Çatışmada, şimdiye kadar 74 kişi yaralandı.
Orduya çağrı
Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, şiddetin sona ermesi için orduya çağrıda bulundu.
Kurram bölgesinde üst düzey yetkili Seyfül İslam Şah ise kabileler arasında müzakerelerin başarılı geçtiğini ve ateşkese varılmasını umduğunu söyledi.
Bölgedeki olaylar nedeniyle internet hizmetleri de askıya alındı.