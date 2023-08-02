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Pakistan'da JUI-F Partisinin Kongresine Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 63'e Çıktı

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde JUI-F Partisinin düzenlediği kongreye yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e yükseldi.

Yetkililer, 80 yaralının taburcu edildiğini, 123 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Pakistan İntihar Dünya Haberler

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