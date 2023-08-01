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Pakistan'da JUI-F Partisinin Kongresine Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 56'ya Yükseldi

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Saldırıda 23 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56'ya çıktı.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Pakistan İntihar Dünya Haberler

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