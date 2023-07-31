Pakistan'da JUI-F Mitinginde Patlama: 40 Ölü, 150 Yaralı

Pakistan'ın Bajaur bölgesinde İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) adlı partinin düzenlediği mitingde patlama meydana geldi. Saldırıda 40 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi ise yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Saldırıya ilişkin Pakistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Arif Alvi Bajaur'daki patlamayı şiddetle kınadı. Alvi, Bajaur'daki patlamada değerli hayatların kaybedilmesinden duyduğu derin üzüntü ve kederi dile getirdi, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başkanın yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirtti" denildi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pakistan'daki terör olaylarının artış gösterdiğini işaret ederek, "Bajaur'da meydana gelen ve 40 değerli kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırılar derin üzüntü yaratmıştır. Dualarım patlamadan etkilenen ailelerle birlikte. Başta Khyber Pakhtunkhwa olmak üzere ülke genelinde terör olaylarındaki artış, önceliklerimizin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. İktidardakiler siyaset mühendisliğine sırt çevirmeli ve terörle mücadeleyi devlet kaynaklarının ve çabalarının odak noktası haline getirmelidir. Pakistan yeni bir terör dalgasını kaldıramaz" dedi.