Pakistan'da intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

İSLAMABAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Pakistan ordusunun medya kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından Perşembe gecesi yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki Bannu ilçesinin Jani Khel bölgesinde motosikletli bir intihar bombacısının, bir askeri konvoyun yakınında kendini patlattığı belirtildi.

Açıklamada, bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı ve bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere bir operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör tehdidini ortadan kaldırmaya kararlı olduğu ve bu tehditlerin askerlerin hayatına mal olması karşısında kararlılığın daha da güçleneceği vurgulandı.

Ordunun verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirirken, 4 terörist öldürülmüştü.