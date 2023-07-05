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Pakistan'da intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Terör saldırıları artış gösteriyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesine bağlı Miran Şah şehrinde güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2'si asker 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Pakistan İntihar Dünya Haberler

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