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Pakistan'da intihar saldırısı: 9 asker öldü, 20 asker yaralandı

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı ve Pakistan Talibanı şüpheleniliyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.

Yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022'den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı'ndan şüphelenildiği kaydedildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Dünya

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