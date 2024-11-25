Pakistan'da İmran Han Taraftarları Başkent İslamabad'a Yürüyüşe Geçti

Olağanüstü günler yaşayan Pakistan’da hapisteki eski başbakan İmran Han taraftarları başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe geçti.

Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yetkilileri 70 binden fazla kişinin başkent yolunda olduğunu iddia ediyor.

İslamabad'a giriş çıkışlar kontrol altına alınırken konvoya çeşitli noktalarda müdahale edildiği haberleri geliyor.

Hükümet, internete de büyük oranda erişim engeli getirdi.

İmran Han taraftarları, eski başbakanın cezaevinden yaptığı son açıklamanın ardından 22 Kasım Cuma günü harekete geçti.

Konvoyun 26 Kasım Salı günü, Han’ın cezaevinde tutulduğu İslamabad’a ulaşması bekleniyor.

Yüzlerce suçlamayla karşı karşıya olan Han, bir yıldan fazla süredir hapiste.

Han, hakkındaki suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Han’ın partisi PTI Şubat ayındaki son seçimlerde kapsamlı şekilde hile yapıldığını ve kazananın kendileri olduğunu iddia ediyordu.

Başbakan Şahbaz Şerif’in lideri olduğu Müslüman Birliği (PML-N) önderliğindeki koalisyon hükümeti, konvoyu engellemek için yol barikatları oluşturdu.

İslamabad çevresinde on binlerce asker ve polisi mobilize edildi.

Yürüyüş, göz yaşartıcı gaz ile bazı noktalarda fiziki polis müdahale ile durdurulmaya çalışılıyor.

PTI yetkilileri beş binden fazla taraftarlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Başkentte de devlet binalarının bulunduğu bölgeler nakliye konteynerleriyle kapatıldı.

BBC muhabirleri başkentin “Konteyneristan” olarak anılmaya başlandığını aktarıyor.

Han’ın kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen eşi Büşra Bibi de konvoyda yer alıyor.

Bibi 25 Kasım Pazartesi günü bir araç üzerinden konvoya hitaben yaptığı konuşmada “İmran yanımızda olana kadar bu yürüyüşü bitirmeyeceğiz. Son nefesime kadar burada olacağım. Siz de beni desteklemelisiniz" dedi.

'İyi düşünülmüş bir komplo'

Konvoya katılımın büyük bölümü İmran Han’ın güçlü olduğu Hayber-Pahtunhva eyaletinden oldu.

Hareketin sözcüleri başkente üç ayrı noktadan giriş yapmak amacında olduklarını duyurdu.

PTI partisi sözcüsü Şeyh Vakkas Akram, polisin Punjab ve bazı diğer yerlerde plastik mermi ile “barışçıl bir yürüyüşü durdurmaya çalıştığını” savundu.

Akram, göz yaşartıcı gaz ve plastilk mermilere karşı “tam olarak hazırlıklı” olduklarını da söyledi.

Pakistan hükümeti PTI’nin yürüyüşünü “iyi düşünülmüş bir komplo” olarak tanımladı.

BBC’ye konuşan Washington'daki Wilson Centre düşünce kuruluşunun Güney Asya Enstitüsü müdürü Michael Kugelman, bu yürüyüşün ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracak sonuçları olabileceğini söylüyor.

2022 yılına kadar iktidarda olan İmran Han, güven oylaması sonrası görevden alındı.

Hakkında açılan yolsuzluk davasında üç yıllık hapis cezası sonrası evinde tutuklandı.

Han’ın makamına verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmedildi.

Han, Ocak 2024'te de devlet sırları davasından 10 sene hapis cezası aldı.