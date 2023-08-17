Pakistan'da Hristiyanlara Yönelik Saldırılar: En Az 100 Kişi Gözaltına Alındı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı. Başbakan Kakar'dan azınlıkları hedef alanlara sert uyarı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir Hristiyanın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap'ın Faysalabad bölgesine bağlı Jaranvala kentinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edildi.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık iddiasına tepki gösteren bir grup, söz konusu kişinin ve kentteki diğer Hristiyanların evlerini hedef aldı, kiliselere zarar verdi.

Olaylar nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

Başbakan Kakar'dan azınlıkları hedef alanlara sert uyarı

Kamu düzeninin sağlanması için olayların yaşandığı bölgelere 6 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Yetkililer, çıkan olaylarda can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan hadiseleri kınadı.

Kakar, hukuku ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert eylemde bulunulacağını belirtti.