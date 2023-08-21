Pakistan'da Hristiyanlara saldırı sonrası tazminat açıklaması

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar sonrası geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, zarar gören Hristiyan ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu. Kakar, hane başına 6 bin 800 dolar tazminat verileceğini belirtti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık yaptığı iddiası üzerine kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar sonrası Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, evleri zarar gören 100'e yakın Hristiyan aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kakar, bugün yaptığı televizyon konuşmasında, hane başına 6 bin 800 dolar tazminat verileceğini söyledi.

Saldırıların mağdurlarıyla görüşmek ve bazı ailelere nakdi yardım dağıtmak üzere bölgeye giden Kakar, devletin azınlıkları her zaman koruyacağının sözünü verdi.

Hiçbir saldırganın cezasız kalmayacağını yineleyen Kakar, saldırıların arkasında olanları "insanlık düşmanı" olarak nitelendirdi.

Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi dün bölgeyi ziyaret etmiş, saldırıya uğrayan bir kilisede yerel yetkililerle bir araya gelmişti.

Ülkenin Pencap eyaletinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık yaptığı iddiası üzerine kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine saldırılar olmuş, polis olaylarla ilişkili olduğu düşünülen en az 100 kişiyi gözaltına almıştı.