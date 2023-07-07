Pakistan'da heyelan sonucu 8 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 8 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Yetkililer, olayın Şangla bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Hayber Pahtunhva eyaleti yasaları gereği, ölen çocukların ailelerine 500 bin rupi tazminat verileceği açıklandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, heyelan sonucu toprak altında kalan 8 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Şangla bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, heyelan sonucu bölgede kriket oynayan çocukların toprak altında kaldığını belirterek, 8 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 1 çocuğun yaralandığını kaydetti.

Hayber Pahtunhva eyaleti yasaları gereği, ölen çocukların ailelerine tazminat olarak 500 bin rupi (47 bin lira) tazminat verileceği açıklandı.