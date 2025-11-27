Pakistan'da Güvenlik Kontrol Noktasına Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu bölgesindeki bir güvenlik kontrol noktasına dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Buna karşı güvenlik güçlerinin saldırganlara yönelik bir operasyon başlattığı kaydedildi.

Yetkililer, iki saat boyunca devam eden çatışmada 3 polis memurunun yaşamını yitirdiğini teyit ederken, saldırıyı gerçekleştiren grupta da kayıpların yaşandığını duyurdu.