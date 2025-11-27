Haberler

Pakistan'da Güvenlik Kontrol Noktasına Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Güvenlik Kontrol Noktasına Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 3 polis yaşamını yitirdi. Saldırganlara karşı operasyon başlatıldı.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu bölgesindeki bir güvenlik kontrol noktasına dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Buna karşı güvenlik güçlerinin saldırganlara yönelik bir operasyon başlattığı kaydedildi.

Yetkililer, iki saat boyunca devam eden çatışmada 3 polis memurunun yaşamını yitirdiğini teyit ederken, saldırıyı gerçekleştiren grupta da kayıpların yaşandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.