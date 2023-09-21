Pakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarda Bannu ve Kuzey Veziristan bölgelerinde 8 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 8 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bannu ve Kuzey Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda Bannu'da 6, Kuzey Veziristan'da ise 2 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.