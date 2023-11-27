Pakistan'da güvenlik güçleri militanlara operasyon düzenledi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 8 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 8 militan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri militanlara yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 8 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diğer yandan, Pakistan ordusu militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.
Pakistan'da, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.
İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.