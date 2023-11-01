Pakistan'da güvenlik güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Zhob bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi. Ülkede terör saldırıları artarken, Pakistan ordusu militanların hangi örgüte üye oldukları hakkında bilgi vermedi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Zhob bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 6 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan bu iddiaları reddediyor.