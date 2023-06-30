Pakistan'da güvenlik güçleri 6 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, Kuzey Veziristan ve Tank bölgelerinde çıkan çatışmalarda 6 militanı etkisiz hale getirdi. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen militan sayısı 10 oldu. Pakistan'da terör saldırıları artarken, Islamabad saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini iddia ediyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, 6 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Kuzey Veziristan ve Tank bölgelerinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan ve Tank bölgesinde 3'er militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Son 24 saatte etkisiz hale getirilen militan sayısı 10 oldu.

Dün, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bajaur'da 3, Hayber'de ise 1 militan etkisiz hale getirilmişti.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın, intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.