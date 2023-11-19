Pakistan'da güvenlik güçleri 4 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği operasyonda 4 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, 4 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 4 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Ülkede, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.