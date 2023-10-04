Pakistan'da güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin, 10 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin, 10 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin Hayber Pahtunhva'ya bağlı Tank bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 10 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan ordusunun açıklamasında, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, 2023'ün ilk 6 ayında ülkede 271 militan saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 389 kişi hayatını kaybetti, 656 kişi yaralandı.