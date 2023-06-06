Pakistan'da Gazeteci Zübeyr Anjum Gözaltına Alındı

Pakistan'da gazeteci Zübeyr Anjum'un polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması tepkiye yol açtı. Ulusal basındaki haberlere göre, Geo News baş yapımcısı gazeteci Anjum, bu sabah Karaçi'deki evinden polisler tarafından gözaltına alındı.

Pakistan'da gazeteci Zübeyr Anjum'un polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması tepkiye yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Geo News baş yapımcısı gazeteci Anjum, bu sabah Karaçi'deki evinden polisler tarafından gözaltına alındı.

Gazetecinin kardeşi Vajahat Anjum, polisin ve beraberindeki sivil kıyafetli kişilerin Zübeyr Anjum'u gözaltına aldığını söyledi.

Vajahat Anjum, polislerin Zübeyr Anjum'u neden gözaltına aldıklarına dair gerekçe göstermediklerini ifade ederek, olay anını görüntüleyen bir başka eve ait kameranın da emniyet mensupları tarafından söküldüğünü aktardı.

Bu arada, gazeteci Anjum'un ikamet ettiği bölgede yer alan Korangi Emniyet Müdürlüğü, "Korangi bölgesindeki karakollarda görevli polisler Anjum'u gözaltına almadı. Olayı araştırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Gazetecinin hangi güvenlik birimi tarafından gözaltına alındığı belirsizliğini koruyor.

Gözaltına tepki

Sind Valisi Kamran Tessori, emniyetin gazeteciyi gözaltına almadığını ve bu tür olayların artık durması gerektiğini vurguladı.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise bu tür yasa dışı olayların durması gerektiğine işaret edilerek, gazetecinin bir an önce güvenli şekilde serbest bırakılması talep edildi.

Karaçi Basın Kulübü de "Anjum'un kaçırılmasına" tepki gösterdi.