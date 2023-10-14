Pakistan'da Filistin ile Dayanışma Mitingi Düzenlendi

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F), Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin ile dayanışma mitingi düzenledi. Mitinge katılanlar İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin halkıyla dayanışmalarını vurguladı. JUI-F lideri Mevlana Fazlur Rehman, İsrail'in Filistinlilere karşı barbarlık gösterdiğini ifade etti ve Hamas'a finansal destek sözü verdi. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de mitinge çevrim içi bağlandı.

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F), Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin ile dayanışma mitingi düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, JUI-F, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Peşaver'de Filistin'e destek amacıyla düzenlediği mitinge binlerce kişi katıldı.

Mitinge katılan JUI-F destekçileri, İsrail karşıtı sloganlar atarken, Filistin halkıyla dayanışmalarını vurguladı.

JUI-F lideri Mevlana Fazlur Rehman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı "barbarlık gösterdiğini" ve bunun baskı sınırını aştığını ifade etti.

Rehman, Hamas'ın finansal destek talebinde bulunduğunu ve bu desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de mitinge çevrim içi bağlandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.