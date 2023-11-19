Pakistan'da Filistin'e Destek Gösterisi

Pakistan'ın Lahor şehrinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Cemaat-i İslami Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.

Pencap Üniversitesi'nin yakınında toplanan göstericiler, buradan Kalma Meydanı'na doğru, Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı pankartlar taşıyarak yürüdü.

Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın da katıldığı gösteride, " Gazze, biz buradayız!" şeklinde sloganlar atıldı.

Siracül Hak, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastaneleri, okulları ve sivil altyapıyı bombaladığına işaret ederek, dünyanın sessizliğine tepki gösterdi.

Batılı devletlerin İsrail'in saldırılarının arkasında durduğunu belirten Hak, bazı Müslüman ülke liderlerini İsrail'e örtülü destek vermekle suçladı.

Hak, Filistinlilere destek için sokağa çıkan Washington ve Londra halklarına teşekkür ederek, İslam dünyasının ve özellikle Arap ülkelerinin sessizliğinden duyduğu üzüntüyü vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de, 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında, Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.