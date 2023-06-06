Pakistan'da eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi serbest bırakıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasıyla başlayan şiddetli protestolar kapsamında gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Şah Mahmud Kureyşi, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, Kureyşi'nin gözaltına alınmasını yasa dışı bularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme kararının ardından Kureyşi, gözaltında tutulduğu Ravalpindi'deki Adiala Cezaevinden serbest bırakıldı.

Kureyşi, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Tüm PTI gönüllülerine adalet bayrağının benim elimde olduğunu ve hala bu hareketin bir parçası olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Parti gönüllülerine ve siyasetçilerine yönelik baskılara işaret eden Kureyşi, zor günler geçirdiklerini ancak "adalet güneşinin" yeniden yükseleceğini söyledi.

Kureyşi, son gelişmelerle ilgili yarın İmran Han ile Lahor'da görüşeceğini kaydetti.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, 10 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 33 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edildiğini bildirmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından aralarında genel başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim 9 Mayıs'taki gösterileri işaret ederek PTI'dan istifa etmişti. Han ise istifaların zorla gerçekleştiğini belirterek, ordunun bunun arkasında olduğunu öne sürmüştü.