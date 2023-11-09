Pakistan'da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi devam ediyor

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır kapılarından her gün binlerce düzensiz göçmen ülkelerine dönüyor. Yetkililer, dönenlerin kalması için kamplar kurulduğunu kaydetti. Düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiği bildirildi.

Pakistan'da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi süreci devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Ekim'den bu yana Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham ile Çaman sınır kapılarından her gün binlerce düzensiz göçmen ülkelerine dönüyor.

Yetkililer, Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, dönenlerin kalması için kamplar kurulduğunu kaydetti.

Afgan göçmenlerden Ahmed Gül, Novşera şehrinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da 40 yıldır yaşadıklarını ifade ederek, "Kime ne zararımız oldu da bizi Pakistan'dan çıkarıyorsunuz? Dün yolda bir yaşlı öldü, bir çocuk öldü. Çok fazla hasta var ancak imkan yok. Biz ne uyuşturucu ne de başka bir şey satıyoruz. Biz normal vatandaşız." dedi.

Gül, kimseye zarar vermediklerini ve suç işlemediklerini dile getirerek, "Afganistan'a geçtiğimizde gidecek, kalacak yerimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize 4 ay süre verilmesi gerekiyor ki kendimizi ayarlayalım." diye konuştu.

Aralarında tuğla fabrikasında çalışanların, inşaat işçilerinin ve sebze, meyve satanların olduğunu ifade eden Gül, "Bu kişileri şu an Pakistan gönderiyor. Başbakan Anvarul Hak Kakar'dan bize süre vermesini talep ediyorum. Bizim dinimiz, namazımız bir, bize bunu yapmayın." dedi.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiğini bildirmişti.