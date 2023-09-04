Pakistan'da donanmaya ait helikopter düştü, 3 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir askeri helikopter düştü ve içerisinde bulunan 3 asker hayatını kaybetti. Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.