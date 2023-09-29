Pakistan'da dini törende patlama: 50 ölü, 70 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir dini tören sırasında meydana gelen patlamada en az 50 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

İSLAMABAD, 29 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesinde bir dini tören sırasında meydana gelen patlamada en az 50 kişi hayatını kaybederken 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Mastung Komiser Yardımcısı Atta-ul-Muneem Baloch, Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada patlamanın, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi'yi kutlamak üzere insanların bir araya geldiği bir caminin yakınında meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin durumunun kritik olduğunu belirten Baloch, olağanüstü hal ilan edildiğini ve tüm sağlık personelinin hastaneye çağrıldığını da sözlerine ekledi.

Patlamanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, suçluların yakalanması için arama operasyonu başlattı.

Polis, patlamanın mahiyetini belirlemek üzere olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz herhangi bir grup veya kişi üstlenmedi.