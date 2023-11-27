Pakistan'da çok uluslu terörle mücadele tatbikatı tamamlandı

Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'ten özel kuvvetlerin katıldığı çok uluslu terörle mücadele tatbikatı tamamlandı.

Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'ten özel kuvvetlerin katıldığı çok uluslu terörle mücadele tatbikatı tamamlandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezinde 2 hafta süren tatbikatın sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'ten özel kuvvetlerin katıldığı çok uluslu terörle mücadele tatbikatıyla, kardeş ülkeler arasında ortak görevlendirme ve müşterek çalışma kapasitesinin iyileştirilmesi ve silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.