Pakistan'da çıkan çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda, Bajaur ve Hayber bölgelerindeki güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda 3 militan Bajaur'da, 1 militan ise Hayber'de etkisiz hale getirildi. Ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda, 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Bajaur ve Hayber bölgelerinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Bajaur'da 3, Hayber'de 1 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın, intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.