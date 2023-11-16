Pakistan'da çıkan çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver'de güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Dera İsmail Han bölgesinde çıkan çatışmada ise 1 asker yaşamını yitirdi.
Pakistan Ordusu, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.
Ülkede, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.
İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.