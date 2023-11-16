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Pakistan'da çıkan çatışmalarda 4 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.