Pakistan'da çıkan çatışmalarda 2 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda 2 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda 2 militanın etkisiz hale getirildiği, 2 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan ordusunun açıklamasında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Karaçi'de el bombalı saldırıda 1 sivil öldü

Öte yandan, Karaçi şehrinin Lyari Bihar bölgesinde işlek bir caddede kapalı bir dükkana akşam saatlerinde motosikletli kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendi.

El bombalı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırının nedeninin araştırıldığını belirtti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.