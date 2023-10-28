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Pakistan'da çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi. Hayber ve Güney Veziristan bölgelerinde gerçekleşen çatışmalarda ayrıca 2 militan yakalandı. Ülkede terör saldırıları artarken, Pakistan ordusu militanların hangi örgüte üye olduğunu açıklamadı.