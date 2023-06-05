Pakistan'da çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin farklı bölgelerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 3 asker yaşamını yitirdi, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde militanlarla güvenlik güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Güney Veziristan'daki çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi. Kuzey Veziristan'daki çatışmada ise 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Pakistan Talibanı iddiası

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.