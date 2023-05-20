Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Pakistan'da çatışmada 3 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da çatışmada 3 asker hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi. Pakistan'da terör saldırıları artarken, İslamabad bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, militanların Belucistan'a bağlı Zarghun bölgesinde güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği, 1 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Dün, Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Afganistan Pakistan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title