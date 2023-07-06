Pakistan'da çatışmada 1 binbaşı hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 1 binbaşı hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Şakas bölgesinde güvenlik güçleri militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 1 binbaşı yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesine bağlı Miran Şah şehrinde dün güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 3 asker ölmüştü.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.