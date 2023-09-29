Pakistan'da Camiye Bombalı Saldırı: En Az 50 Ölü

Pakistan'ın Balochistan bölgesindeki bir cami yakınlarında bombalı saldırı meydana geldiği ve patlamada en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Saldırı öncesinde Mevlit Kandili kutlamaları münasebetiyle ulusal bayram için yüzlerce kişinin, Mustang kentindeki Al Falah Yolu'nda bulunan Madina Cami ve çevresinde toplandığı kaydedildi.

Pakistan'ın Balochistan bölgesindeki bir cami yakınlarında bombalı saldırı meydana geldiği ve patlamada en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel yetkililer, basına yaptıkları açıklamada bölgede OHAL ilan edildiğini ve hayatını kaybedenler arasında bir polis olduğunu doğruladı. Saldırı öncesinde Mevlit Kandili kutlamaları münasebetiyle ulusal bayram için yüzlerce kişinin, Mustang kentindeki Al Falah Yolu'nda bulunan Madina Cami ve çevresinde toplandığı kaydedildi. Yetkililer, bir intihar bombacısından şüphenildiğini ve hedefin camideki kalabalık olduğunu vurgulayarak ilk belirlemelere göre 50'den fazla ölü ve 50'den fazla yaralı olduğunu belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini ve teröristlere karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini ifade ederek olayı soruşturduklarını kaydetti. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise olayı kınayarak hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif "Mastung'daki Eid Miladun Nabi (SAW) kutlamaları sırasında masum insanlara yapılan korkakça saldırıdan derin üzüntü duyduk. Bu tür iğrenç eylemler kınanmalıdır ve ülkemizde yeri yoktur" dedi.