Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı, can kaybı 54'e yükseldi

- Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Saldırıda can kaybı 54'e yükseldi

KETTA - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıkarken, can kaybı 54'e yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında can kaybı artıyor. Hastanelerden yapılan açıklamalara göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Mastung Bölgesi Merkez Hastanesinden Doktor Nisar Ahmed, hastaneye 16 kişinin cansız bedeninin getirildiğini belirtti. Shaheed Nawab Ghous Bakhsh Raisani Memorial Hastanesinden Doktor Saeed Mirwani ise 32 kişinin cesedinin getirildiğini aktardı. Ketta Hastanesi Sözcüsü Dr. Wasim Baig, 6 cesedin getirildiğini ifade etti.

Polis saldırganın kendisini havaya uçurduğunu açıklarken, saldırının sorumluluğunu ise üstlenen olmadı.

Saldırı anı kamerada

Korkunç saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Mevlid Kandili vesilesiyle toplanan kalabalığın bulunduğu alanda patlamayla birlikte insanların etrafa savrulduğu görüldü.