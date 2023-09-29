Pakistan'da Cami Saldırısında 5 Ölü, 10 Yaralı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir caminin içinde meydana gelen bombalı intihar saldırısında beş kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İSLAMABAD, 29 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu bölgesindeki intihar saldırısının gerçekleştiği yerde çalışan kurtarma ekipleri, 29 Eylül 2023.

Kurtarma ekipleri Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir caminin içinde Cuma günü meydana gelen bombalı intihar saldırısında beş kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Devlete ait Rescue 1122'nin sözcüsü Bilal Faizi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, intihar bombacısının Hangu bölgesindeki bir polis karakolunda bulunan caminin içinde üstündeki bombayı patlattığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)