Pakistan'da Cami Saldırılarında 57 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da dün iki camide meydana gelen bombalı intihar saldırılarında toplamda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları şiddetle kınadı.

Pakistan'da dün iki camide meydana gelen bombalı intihar saldırılarında toplamda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları şiddetle kınadı.

Mevlüt Kandili sebebiyle dün ulusal bayram ilan edilen Pakistan'da Mastung ve Hangu kentlerindeki iki camiye bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırılarda en az 57 kişinin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. BM Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Genel Sekreter, Hayber Pakhtunkhwa'daki Hangu camisinde ve Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Mastung kentinde bir dini geçit töreninde meydana gelen bombalı intihar saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 57 kişinin öldüğü ve yaklaşık 70 kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.

Saldırıların bir ibadet yerinde ve Hazreti Muhammed'in doğum günü kutlamaları sırasında meydana gelmiş olması özellikle dehşet vericidir. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler.

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele çabalarında Pakistan Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha yineler."