Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların düzenlediği bombalı saldırılarda 2 asker ve bir sivil hayatını kaybetti. Saldırılar Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artış gösteriyor.

Pakistan'da bombalı saldırılarda 2 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların düzenlediği bombalı saldırılarda 2 asker ve bir sivil hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Bajaur bölgesinde ise yola döşenen uzaktan kumandalı bomba sivil bir aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, araç kullanılamaz hale geldi.

Her iki saldırıyı da üstlenen olmadı.

Pakistan'da, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken Afganistan, bu iddiaları reddediyor.