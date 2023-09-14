Pakistan'da bombalı saldırı: JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaralandı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin lideri Hafız Hamdullah'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Saldırıda liderin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin lideri Hafız Hamdullah'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Mastung kasabasında düzenlenen saldırıda Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin lideri Hafız Hamdullah'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Patlayıcının JUI-F liderinin park halindeki aracının yakınına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıda, Hamdullah'ın hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSLAMABAD