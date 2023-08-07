Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

- Pakistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Turbat'ta bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.