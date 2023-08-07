Pakistan'da bombalı saldırı: 2 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde bir saldırgan, içi bomba yüklü arabasını patlattı.

Bombalı saldırının gerçekleştiği sırada bölgede bulunan karı koca 2 sivil yaşamını yitirdi.

Yetkililer, saldırganın bombayı hatayla veya erken patlattığını düşündüklerini belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.