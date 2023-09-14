Pakistan'da bombalı saldırı: 14 kişi yaralandı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı terör saldırısında İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) temsilcilerinden eski Senatör Hafız Hamdullah'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı terör saldırısında İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) temsilcilerinden eski Senatör Hafız Hamdullah'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinden Kalat'a seyahat eden Hamdullah, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bombalı saldırıya uğradı.
Saldırıda, JUI-F temsilcilerinden eski Senatör Hamdullah'ın aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.
Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, saldırıyı şiddetle kınadı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Hayber Pahtunhva eyaletinde İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.