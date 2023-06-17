Pakistan'da Biparjoy fırtınası 2 kişinin ölümüne neden oldu

Pakistan'da etkisini azaltan Biparjoy fırtınasının yol açtığı kazalarda iki kişi hayatını kaybetti, tarım arazileri ve yüzlerce ev hasar gördü. Sind Afet Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, fırtına sebebiyle Sind eyaletine bağlı Umerkot bölgesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağış sebebiyle çok sayıda tarım arazisi zarar görürken, 515 ev hasar aldı. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisini azaltmasının ardından balıkçıların yarından itibaren denize açılmalarına izin verildi. Pakistan'da fırtına sebebiyle 81 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.