Pakistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamalarında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla Karaçi'de yapılan kutlamalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı. Kutlamalar sırasında havaya silahla ateş edilmesi sonucu 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 80'den fazla kişi de yaralandı. Yaralananların çoğunluğuna kurşun isabet ettiği belirtildi.

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla Karaçi'de yapılan kutlamalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde bağımsızlığın 76'ncı yıl dönümü kutlamaları düzenlendi.

Kutlamalar sırasında çok sayıda bölgede havaya silahla ateş edilmesi nedeniyle 1'i kadın 2 kişi öldü, 80'in üzerinde kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralananların büyük çoğunluğuna kurşun isabet ettiğini bildirdi.