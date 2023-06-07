Pakistan'da askeri mahkemelere teslim edilen sivillerin sayısı 66'ya yükseldi

Pakistan'da 9 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edilen sivillerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinde şimdiye kadar 52 sivil, askeri mahkemelerde yargılanmak üzere orduya teslim edildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde daha önce orduya teslim edilen 14 göstericiyle bugüne kadar askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere verilen sivillerin sayısı 66 oldu.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 33 kişinin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere teslim edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından aralarında genel başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim 9 Mayıs'taki gösterileri işaret ederek, Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) istifa etmişti. Han ise istifaların zorla gerçekleştiğini savunarak, ordunun bunun arkasında olduğunu öne sürmüştü.